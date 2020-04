Coronavirus | nel Lazio nuovo record di guariti | 128 in 24 ore

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020)dinelche sono stati 128 nelle ultime 24h, superiore al dato dei nuovi casi positivi, 71, con un trend al 1% e 10 i decessi. “Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 619 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 e’ sempre attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove e’ conclusa l’indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell’Universita’ Pontificia Salesiana -spiega l’assessore alla salute delAlessio D’Amato- Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 8 nuovi casi positivi nelle ultime 24h. Questa mattina ho visitato la prima RSA COVID pubblica di Genzano dove e’ stato attivato il secondo modulo per ulteriori 15 posti ...