«Metti la mascherina»: il rom “nervoso” riduce il vigilante una maschera di sangue. Un pugno gli spacca il naso (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ancora un rom violento. Ancora una reazione di cieca brutalità. Il teatro della feroce aggressione inferta da un giovane rom a un vigilante nell’esercizio delle sue funzioni, è l’ipermercato Oasi di Lanciano (Chieti). La notizia, riferita da Abruzzo Live e rilanciata dal sito de Il Giornale, è una di quelle che indignano e preoccupano, e non solo in giorni di emergenza coronavirus… Succede tutto nel giro di pochi, concitati minuti. Attimi di terrore e di violenza cieca, scaricata dal rom contro un povero addetto alla sicurezza del centro commerciale. Rom pesta il vigilante che lo richiama a indossare la mascherina In realtà i giovani nomadi protagonisti negativi della vicenda, sono due. Due fratelli che, ieri pomeriggio intorno alle 16, erano in coda fuori l’ipermercato abruzzese, in mezzo a tanti altri clienti in ... Leggi su secoloditalia "Mettiti la mascherina" - poi calci e schiaffi : rissa al supermercato

“Metti la mascherina!”. Coronavirus - a Mattino 5 l’ira di Federica Panicucci contro l’ospite

Mattino 5 - Federica Panicucci a Paolo Brosio : “Metti la mascherina!” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ancora un rom violento. Ancora una reazione di cieca brutalità. Il teatro della feroce aggressione inferta da un giovane rom a unnell’esercizio delle sue funzioni, è l’ipermercato Oasi di Lanciano (Chieti). La notizia, riferita da Abruzzo Live e rilanciata dal sito de Il Giornale, è una di quelle che indignano e preoccupano, e non solo in giorni di emergenza coronavirus… Succede tutto nel giro di pochi, concitati minuti. Attimi di terrore e di violenza cieca, scaricata dal rom contro un povero addetto alla sicurezza del centro commerciale. Rom pesta ilche lo richiama a indossare laIn realtà i giovani nomadi protagonisti negativi della vicenda, sono due. Due fratelli che, ieri pomeriggio intorno alle 16, erano in coda fuori l’ipermercato abruzzese, in mezzo a tanti altri clienti in ...

SecolodItalia1 : «Metti la mascherina»: il rom “nervoso” riduce il vigilante una maschera di sangue. Un pugno gli spacca il naso… - alaric64 : Bisogna uscire dalla logica burocratica dei codici Ateco e dire: ti do la regola, metti la mascherina, stai lontano… - Daniele44090475 : @KarinSm33476552 Più che mascherina metti sú un vessillo di guerra - cuartero_daniel : @GiuseppeConteIT Perche non metti la mascherina? - elektero01 : @gianluca_bolo @FrancescoBenfe1 @sbonaccini Ma come fai a sapere se ti troverai vicino a qualcuno per mille motivi?… -

Ultime Notizie dalla rete : Metti mascherina «Metti la mascherina»: il rom "nervoso" riduce il vigilante una maschera di sangue. Un pugno gli spacca... Il Secolo d'Italia Mercato a San Severino,

In alternativa gli operatori dovranno mettere a disposizione della clientela gel disinfettanti per le mani e guanti monouso. Prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale ...

I foulard più glamour con cui proteggersi (se non si ha una mascherina)

Per arginare la diffusione del Covid-19, in pubblico è necessario coprire il viso con una mascherina: tuttavia, in mancanza di quest'ultima, uno splendido foulard di tessuto può non solo proteggerci, ...

In alternativa gli operatori dovranno mettere a disposizione della clientela gel disinfettanti per le mani e guanti monouso. Prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale ...Per arginare la diffusione del Covid-19, in pubblico è necessario coprire il viso con una mascherina: tuttavia, in mancanza di quest'ultima, uno splendido foulard di tessuto può non solo proteggerci, ...