Cesate | incendio dell’acquario in casa | Vigili del fuoco salvano 4 pesci | FOTO

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 27 aprile 2020) Domenica mattina verso le 6,30 ain via Palazzetta, ha presol’alimentatore di un acquario all’interno di una abitazione. Ad accorgersi per primo del principio d’è stato l’uomo che vive nell’appartamento al secondo piano della palazzina insieme alla moglie e al figlio di 10 anni. L’si sarebbe sviluppato in … L'articolodell’acquario indelproviene da Il Notiziario.