Ascolti Tv Domenica 26 aprile

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 27 aprile 2020)Tv26(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Live non è la D’Urso milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln L’Allieva 2×03-04 (replica)milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Mi Presenti i tuoimilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Blade Runner 2049 milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Exodus Dei e Re mila e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Little Big Italy mila e % Non è l’Arena milioni e % I Delitti Del BarLume – Il re dei Giochi mila e ...