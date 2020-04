Salva il Pianeta: Diventa un Eroe, la campagna per l'ambiente oggi su Boing e Cartoonito (Di mercoledì 22 aprile 2020) In occasione della Giornata della Terra, Boing e Cartoonito presentano Salva il Pianeta: arrivano in esclusiva dieci clip musicali e due nuove serie! In occasione della Giornata della Terra - che quest'anno celebra il suo 50° anniversario - Boing (canale 40 del DTT) e Cartoonito (canale 46 del DTT) lanciano la campagna dal nome Salva in Pianeta: Diventa un Eroe. L'iniziativa per l'ambiente è sostenuta dal WWF, la più grande organizzazione mondiale per la conservazione di natura, habitat e specie in pericolo, che riconosce nel progetto la qualità del messaggio veicolato e il forte impatto comunicativo che questo potrà avere nei confronti del target kids. oggi, a partire dalle 8.00, debutteranno su entrambi i canali dieci clip musicali in animazione - prodotte da ... Leggi su movieplayer Il delirio di Lettieri jr : “La Pandemia ha salvato il pianeta”. Dillo ai familiari delle vittime

