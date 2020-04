Covid-19, il rischioso acquisto on line di farmaci per terapie fai da te (Di mercoledì 22 aprile 2020) Su Internet, si sa: è possibile trovare e acquistare di tutto. Anche ciò che non dovrebbe essere acquistato con un semplice click, come nel caso di presunti farmaci pubblicizzati per la prevenzione e il trattamento dei sintomi del Covid-19. Googlando, per fare un esempio, la parola Covid-19 insieme a termini come cura, trattamenti, terapia e associandoli alla categoria shopping, si vedrà comparire l’Alert dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ribadisce principi e direttive sulla malattia, spiegando come e perché la ricerca avviata non possa avere esito né fondamento. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 aprile 2020) Su Internet, si sa: è possibile trovare e acquistare di tutto. Anche ciò che non dovrebbe essere acquistato con un semplice click, come nel caso di presunti farmaci pubblicizzati per la prevenzione e il trattamento dei sintomi del Covid-19. Googlando, per fare un esempio, la parola Covid-19 insieme a termini come cura, trattamenti, terapia e associandoli alla categoria shopping, si vedrà comparire l’Alert dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ribadisce principi e direttive sulla malattia, spiegando come e perché la ricerca avviata non possa avere esito né fondamento.

L'Istituto Superiore di Sanità (Iss) che sta guidando a nome del governo l'emergenza coronavirus ha scoperto che gli italiani hanno anche bambini ... al massimo di portare i bimbi a fare la spesa nel ...

Due anni anni fa lavorava a Milano: «Qui è meglio, meno pericoloso, ti danno più mance ... Prima e dopo il coronavirus? Certo c'è un calo, ma è una libera scelta, quanto e come lavori.

