Coronavirus, ultime notizie – In Italia è record di guariti. In Lombardia più di mille nuovi positivi, ma calano i decessi. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio

Coronavirus, le ipotesi per la fase 2: bar e ristoranti riaprono dopo la metà di maggio. Conte: «Non è un liberi tutti»
La task force di esperti che sta studiando il piano per la Fase 2 dell'epidemia di Coronavirus ha spiegato che l'obiettivo per i mezzi di trasporto è ridurre drasticamente il numero di pendolari rispetto all'era pre-epidemia. A livello di percentuale si parla solo di un 15% rispetto ai flussi di prima. A dirlo è stato Vittorio Colao, numero uno della task force.

