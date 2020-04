Auguri | Roma | hai resistito ai barbari | resterai eterna anche dopo il virus

Leggi su tpi

(Di martedì 21 aprile 2020) Cara, ti faccio tanti. Prima di tutto perché sei una delle poche città al mondo ad avere una data in cui festeggiare il proprio compleanno. Un privilegio che solo in poche hanno. Poi perché sono ormai un bel po’ di anni che ho a che fare con te. Ma oggi voglio farti glipiù delle altre volte perché stai vivendo, insieme a tutti noi, un momento che mai avremmo immaginato di vivere. Certo, tu ne hai visti tanti di momenti difficili, cruciali: per chi come te la storia l’ha scritta, l’ha ospitata tutti i giorni, il Covid-19, il lockdown, che cosa sono? Hai vistocalare dal nord, guerre, congiure, persecuzioni. Hai visto eroi e tiranni, artisti e razziatori, santi, puttane, padri della patria e peggio bulli del rione. Tacita testimone? No, indiscussa protagonista. Nulla di tutto questo sarebbe potuto essere ...