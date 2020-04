Amanda Knox: “Avevo 20 anni, stavo andando a Perugia”. Il selfie che scatena la polemica: “Un po’ di rispetto” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Io a 20 anni su un aereo per Perugia”. Ancora Amanda Knox. Ancora un tweet che scatena un inferno di polemiche. Un testo breve e sintetico. E sopra la foto di lei ragazzina con un cerchietto tra i capelli. Tutt’attorno il fantasma dell’omicidio di Meredith Kercher. La comunicazione social della Knox andrebbe studiata, perché spesso la quotidianità dei suoi tweet e dei suoi post cerca un appiglio apparentemente disinteressato e distante da un episodio del passato controverso ma che comunque viene sempre riaperto ed evocato. Qualcuno ricorderà la dieta e la vita dal carcere postata qualche tempo fa dalla Knox per mostrare le sue stigmate dell’isolamento, mentre tre quarti di mondo era in casa per il Covid-19. Ora invece tocca a quel viaggio in Italia, da studentessa bambina, ignara di ogni cosa succederà di lì a breve. Era ... Leggi su ilfattoquotidiano Amanda Knox pubblica una foto a 20 anni - in viaggio verso Perugia

Era il 2007. Pochi mesi dopo la sua coinquilina Meredith Kercher venne trovata morta nel loro appartamento. Seguirono diversi gradi di giudizio, condanne e assoluzioni, con la Knox condannata due ...

