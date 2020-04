Coronavirus – Ora anche l’agroalimentare fa pressione | “Riaprire le filiere collegate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Mentre gli Stati europei chiedono alla Commissione Ue di intervenire sul mercato a sostegno degli agricoltori alle prese con la crisi economica innescata dal Covid19, in Italia l’agroalimentare sta aspettando che si riattivino lecollegate al settore, dalla produzione di componentistica a quelle di macchine agricole. Andare avanti diventa sempre più complicato. Soprattutto perché non c’è certezza del futuro e quanto fatto finora non basta più. Non è bastata nemmeno la risposta del commissario Ue all’Agricoltura Janusz Wojciechowski. “Abbiamo preso in considerazione interventi sul mercato come il finanziamento allo stoccaggio privato di latte – ha replicato agli eurodeputati che sollecitavano interventi – ma viviamo una situazione di bilancio molto particolare, siamo alla fine del periodo finanziario e abbiamo ...