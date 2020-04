Coronavirus - Gomme invernali, per cambiarle cè tempo fino al 15 maggio (Di martedì 14 aprile 2020) Una delle cose che preoccupano di più gli automobilisti in questi giorni di primavera in tempo di lockdown da Coronavirus è quando effettuare il cambio Gomme. Molti si chiedono se per la sostituzione dei pneumatici invernali con gli estivi arriverà una proroga rispetto alla data del 15 aprile, giorno in cui scade lobbligo di circolazione con le dotazioni ad hoc sulle strade che lo prevedono: per ora non è allorizzonte alcuna proroga, ma è opportuno fare chiarezza sulle norme che disciplinano luso delle Gomme invernali.Le stesse Gomme tutto lanno. In primo luogo, nessuna norma obbliga a circolare dinverno con Gomme invernali e destate con le Gomme estive. Dunque, è possibile marciare nella stagione calda con le coperture termiche e in quella fredda con coperture standard (ma con catene a bordo, ovviamente, sulle strade in cui vige lobbligo di ... Leggi su quattroruote F1 - la Ferrari rinvia i test Pirelli sulle gomme da bagnato da 18 pollici a Fiorano per l’emergenza Coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020) Una delle cose che preoccupano di più gli automobilisti in questi giorni di primavera indi lockdown daè quando effettuare il cambio. Molti si chiedono se per la sostituzione dei pneumaticicon gli estivi arriverà una proroga rispetto alla data del 15 aprile, giorno in cui scade lobbligo di circolazione con le dotazioni ad hoc sulle strade che lo prevedono: per ora non è allorizzonte alcuna proroga, ma è opportuno fare chiarezza sulle norme che disciplinano luso delle.Le stessetutto lanno. In primo luogo, nessuna norma obbliga a circolare dinverno cone destate con leestive. Dunque, è possibile marciare nella stagione calda con le coperture termiche e in quella fredda con coperture standard (ma con catene a bordo, ovviamente, sulle strade in cui vige lobbligo di ...

