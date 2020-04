De Ligt | «Vi racconto la prima volta nello spogliatoio della Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Matthijs Derivela le sue emozioni al primo ingresso: le parole dell’olandese Intervenuto ai microfoni di Foot Truck, Matthijs deha raccontato le emozioni vissute al suo ingressoper la. «Quando sono entratoper lami sentivo come un bambino in un negozio di caramelle. C’era Buffon, c’era Ronaldo… Sono arrivato più tardi degli altri e senza allenamenti ho dovuto giocare contro il Tottenham nel tour in Asia. Dopo 20 minuti non riuscivo più a respirare…». Leggi su Calcionews24.com