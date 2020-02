Grande Fratello Vip, finalmente il primo bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (Di domenica 9 febbraio 2020) Arriva il momento che i fan del Grande Fratello Vip stavano aspettando: è nata ufficialmente la passione tra la ex di Francesco Sarcina e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Curiosamente, il primo bacio è scattato nelle stesse ore in cui Sarcina arrivava quarto a Sanremo 2020 con Le Vibrazioni. fanpage

