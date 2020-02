Morto Popeye, il sicario di Pablo Escobar. Parla l’avvocato custode dei suoi segreti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ucciso dal cancro Popeye, lo storico sicario di Pablo Escobar coinvolto in tremila omicidi. Killer spietato e caro amico ospitato nella sua casa in Campania, l'avvocato Alexandro Maria Tirelli conosceva bene Popeye e racconta in esclusiva a Fanpage.it aneddoti di uno degli uomini più temuti del cartello. Un ritratto inedito che comincia da quello strano soprannome. fanpage

