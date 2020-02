Atletica, World Indoor Tour: Duplantis insegue il record del mondo a Torun, c’è anche Luminosa Bogliolo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Torun è pronta per ospitare la quarta tappa del World Indoor Tour 2020 di Atletica leggera, il circuito di meeting organizzato dalla Federazione Internazionale che è giunto a metà del suo percorso. Nella città in Polonia andrà in scena la tradizionale Copernicus Cup, l’appuntamento è per sabato 8 febbraio e la carne al fuoco è davvero tanta. L’uomo più atteso è indubbiamente lo svedese Armand Duplantis che pochi giorni fa a Karlsruhe ha sfiorato il record del mondo a 6.17 metri: il fuoriclasse del salto con l’asta ci proverà nuovamente sfidando il padrone di casa Piotr Lisek e il canadese Shawn Barber. Il pubblico attende l’idolo di casa Adam Kszczot, Campione del mondo Indoor sugli 800 metri, che incrocerà il tedesco Marc Reuther capace di sconfiggerlo in occasione dell’ultima tappa della competizione ma attenzione a non sottovalutare il bosniaco Amel Tuka ... oasport

atleticaitalia : #atletica nuovo impegno per l’azzurra Luminosa Bogliolo nel World Indoor Tour: sabato #8febbraio a Torun, in Poloni… - ClaudioMasini7 : Non seguo molto l'atletica ma per #Duplantis faccio volentieri un'eccezione: un mostro vero. Lo #Mbappe del salto c… - annamariatravag : RT @atleticaitalia: #atletica World Indoor Tour: l'azzurro Hassane Fofana martedì #4febbraio tra i big dei 60 ostacoli a Dusseldorf, in Ger… -