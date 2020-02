E al Tg2 si sfiora la rissa per Sangiuliano & Co. (Di sabato 1 febbraio 2020) Ieri abbiamo raccontato dell’assemblea interna del Tg2 finita in rivolta a causa dei risultati sempre più deludenti negli ascolti e dello spostamento troppo netto del telegiornale sull’asse leghista. Oggi Il Fatto Quotidiano dettaglia meglio i termini dello scontro in un divertentissimo articolo a firma di Gianluca Roselli: “E tu chi ca…sei?”. “Ora ti rompo il c…”.“Ti aspetto fuori…”. Non siamo al bar dello sport ma all’assemblea di redazione del Tg2 andata in scena giovedì per quasi 8 ore. Una lunghissima riunione dove sono deflagrate tutte le perplessità di una parte consistente (ma non maggioritaria) della redazione nei confronti della linea sovranista imposta dal direttore Gennaro Sangiuliano che, a loro dire, è anche causa del preoccupante calo di ascolti sia nell’edizione delle 13, la più importante, che in quella delle 20.30. Le critiche però non sono state prese per ... nextquotidiano

