Stalking, Giorgia Meloni ai giudici: “Ho paura per mia figlia, la notte non dormo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il 31 luglio lo stalker era finito ai domiciliari. Ora è imputato e la sua vittima, Giorgia Meloni, è entrata in un’aula di Tribunale per testimoniare come le è cambiata la sua vita. “Ho paura per mia figlia che ha appena 3 anni. La notte non dormo per questa vicenda, per le minacce che quest’uomo mi ha rivolto via Facebook. Lui sosteneva che gliel’ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma”. La leader di Fratelli d’Italia si è presentata davanti ai giudici della I sezione penale di Roma nel processo che vede imputato per Stalking, Raffaele Nugnes, arrestato dalla Digos lo scorso 31 luglio nella provincia di Caserta. Meloni ha ricostruito la vicenda rispondendo alle domande del pm. “Io vivo spesso fuori casa e il mio stato d’ansia è enormemente cresciuto – ha detto – perché ho dovuto ... ilfattoquotidiano

staplica : RT @DeborahBergamin: Solidarietà a @GiorgiaMeloni, che da mesi combatte per difendere se stessa e sua figlia dallo #stalking di un uomo già… - GruppoFICamera : RT @DeborahBergamin: Solidarietà a @GiorgiaMeloni, che da mesi combatte per difendere se stessa e sua figlia dallo #stalking di un uomo già… - TutteLeNotizie : Stalking, Giorgia Meloni ai giudici: “Ho paura per mia figlia, la notte non dormo” -