GTA V e Red Dead Redemption 2 insieme hanno venduto la bellezza di 150 milioni di copie (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alcune persone sono rimaste deluse da Rockstar Games per quanto riguarda questa generazione. Sebbene i giochi stessi sono fantastici, nel complesso la società ha rilasciato solo due titoli in questa generazione, con uno di quelli che era un porting della generazione precedente. È un netto contrasto con il lavoro piuttosto prolifico del passato. Ma ci sono ragioni, ovviamente, come i costi alle stelle dei videogiochi. E ovviamente c'è anche l'enorme quantità di denaro che uno può guadagnare solo pochi titoli, specialmente se ancora oggi a distanza di anni continuano a fruttare.Come annunciato dall'editore Take-Two Interactive, Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 hanno venduto 150 milioni di unità in tutto il mondo. Questo traguardo è incredibile per due giochi, e ancora più incredibile se si considera che Red Dead Redemption 2 è stato rilasciato meno di 2 anni fa.Senza dubbio ... eurogamer

