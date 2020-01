Il complotto di Facebook che blocca le notifiche ai leghisti (Di domenica 26 gennaio 2020) Ieri sui social network ha cominciato a circolare una chiacchiera complottista che voleva Facebook impegnato a fermare le notifiche dei profili per “isolarci e impedire di comunicare tra di noi leghisti”. Il tutto, secondo una serie di profili particolarmente illuminati, serviva ai “brogli elettorali in Emilia”: Ovviamente per fortuna è comparso il video-denuncia su Youtube: In realtà il problema non riguardava solo gli italiani che votano Lega, ma un po’ tutti in tutto il mondo: It seems the problem I only with the notifications. #Facebookdown pic.twitter.com/nndWdGgmYR — Kaitlyn Murphy (@Katie Murphy776) January 25, 2020 My newsfeed is good just no notifications #Facebookdown pic.twitter.com/zZgexfjW8i — Shanaybridges513 (@Shanaybridges51) January 25, 2020 E derivava da una serie di malfunzionamenti di Facebook e di Instagram che erano segnalati ... nextquotidiano

