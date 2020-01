25 gennaio, la scomparsa di Giulio Regeni quattro anni fa (Di sabato 25 gennaio 2020) Il 25 gennaio 2016 si perdevano le tracce di Giulio Regeni. Il corpo senza vita del ricercatore italiano, visibilmente torturato, venne ritrovato il 3 febbraio. Sono passati quattro anni da quando si sono perse le tracce di Giulio Regeni, poi ritrovato morto. La vita di Giulio Regeni Nato a Trieste il 15 gennaio 1988, Giulio si trasferisce ancora minorenne negli Stati Uniti per studiare all’Armand Hammer United World College of the American West. Ha vinto due volte il premio “Europa e giovani” al concorso internazionale organizzato dall’Istituto regionale studi europei, per le sue ricerche ed approfondimenti sul Medio Oriente. Al momento della scomparsa, Giulio Regeni stava conseguendo un dottorato di ricerca presso il Girton College dell’Università di Cambridge e si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani ... newsmondo

