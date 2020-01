Ponte sull’Irno dedicato a Fausto Coppi. Il sindaco: “Eroe italiano” (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Fausto Coppi vinse una tappa del Giro d’Italia del 1949 tagliando per primo traguardo allo stadio successivamente intitolato a Donato Vestuti. 71 anni dopo, sul Ponte sul fiume Irno che il campionissimo percorse in direzione di via dei Principati il Comune, sollecitato dall’Associazione culturale “Amici del Sacro Cuore” del presidente Enzo Autuori, decide di intitolare quella infrastruttura (il Ponte) a Fausto Coppi. Venerdì mattina il sindaco Enzo Napoli, l’assessore allo sport Angelo Caramanno, il deputato Piero De Luca e il consigliere regionale nonché presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone, alla presenza di Enzo Autuori, hanno scoperto (non senza un pizzico di difficoltà…) la targa nominativa. “E’ un sogno che si realizza – dice Autuori – perché Fausto Coppi rappresenta per la comunità salernitana un motivo di vero orgoglio. ... anteprima24

