Atletica, Leonardo Fabbri straripante: cannonata da 21.32 metri, il peso vola! Minimo per le Olimpiadi 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Strepitosa cannonata di Leonardo Fabbri che a Parow (Sudafrica) ha gettato il peso ad addirittura 21.32 metri! Nella gara d’esordio in questo 2020, l’azzurro ha migliorato il suo personale di ben 33 centimetri (20.99 del 2019) ed è diventato così il secondo italiano di tutti i tempi, superando il suo allenatore Paolo Dal Soglio (21.23) e mettendosi alle spalle esclusivamente del mitologico record nazionale di Alessandro Andrei (22.91 nel 1987). Il 22enne fiorentino continua così a crescere, fa ben sperare per il prossimo futuro e intanto realizza lo standard di iscrizione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 fissato a 21.10 (come per altri atleti la conferma della partecipazione ai Giochi arriverà soltanto nei prossimi mesi). Il nostro portacolori ha naturalmente vinto la gara in cui il 21.32 al sesto tentativo è stato soltanto la ciliegina sulla torta, in precedenza aveva già ... oasport

