A Wuhan il laboratorio che studia il virus letale. Il dubbio: "È scappato da lì?" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lavinia Greci Il Wuhan National Biosafety Laboratory è una struttura dove vengono studiati gli agenti patogeni più pericolosi al mondo e c'è chi sospetta che il virus possa essere "sfuggito" da lì La città da cui si sarebbe diffuso il coronavirus è Wuhang, in Cina. Tutti, in questi giorni, hanno imparato a conoscerla perché da lì sarebbe partito l'incubo pandemia legato al misterioso virus simile alla polmonite. E, secondo quanto riportato da Dagospia, nel Paese asiatico, l'unico laboratorio capace di soddisfare gli standard di sicurezza richiesti per studiare il 2019-nCoV si troverebbe proprio nella centro di Wuhan. Perché esiste il laboratorio Il Wuhan National Biosafety Laboratory, la struttura in questione, è ospitata presso l'Accademia cinese delle scienze ed è stata pensata per aiutare scienziati e ricercatori cinesi a "prepararsi a rispondere a futuri focolai di ... ilgiornale

