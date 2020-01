Di Maio ai ministri, ‘Mi dimetto da capo politico del M5s’ (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte commenta le possibili dimissioni di Luigi Di Maio: “È stato tirato per la giacchetta, rispetto le sue scelte”. È arrivata al termine l’esperienza di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle. Le dimissioni da capo politico dovrebbero essere ufficializzate nelle prossime ore o comunque prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Movimento 5 Stelle, le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la notizia delle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle è emersa con convinzione nella serata del 22 gennaio, alla vigilia dell’incontro tra il leader pentastellato e i suoi ministri. E soprattutto alla vigilia della presentazione dei facilitatori regionali, nuovo simbolo della rivoluzione nata in seno ai pentastellati. Il vertice a ... newsmondo

