Napoli-Lazio, Gattuso rivoluziona il centrocampo: le probabili formazioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Infermeria piena per il Napoli e emergenza di formazione per Gattuso. Gli azzurri si giocano un posto in semifinale di Coppa Italia ma di fronte troveranno una Lazio agguerrita e in forma. Assenti Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Allan, Mertens e Younes per problemi fisici. In porta potrebbe tornare Meret con Ospina relegato in panchina dopo le ultime due gare da titolare. Davanti a lui la linea a quattro composta da Manolas e Di Lorenzo centrali e Hysaj e Mario Rui e sugli esterni. Difficile l’impiego di Luperto al centro della difesa dopo la prova incolore contro la Fiorentina. Rivoluzione a centrocampo con Demme dal primo minuto in regia, Zielinski confermato come mezz’ala sinistra mentre l’ultimo posto sarà per uno tra Lobotka ed Elmas, con il primo favorito. In avanti fuori Callejon e tridente composto da Lozano, con Milik al centro ... anteprima24

sscnapoli : ?? #NapoliLazio, sarà diretta dall'arbitro #Massa di Imperia ?? - Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - sscnapoli : ?? #CoppaItalia, il Napoli affronterà la @OfficialSSLazio martedì 21 gennaio alle ore 20:45 ????… -