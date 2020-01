LIVE Trento-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: tutto pronto alla BLM Group Arena, Alessandro Gentile out per problemi alla coscia sinistra (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:50 Dieci minuti all’inizio della sfida della BLM Group Arena! 19:45 A proposito di girone A, nell’altro match, quello tra Darussafaka e Partizan, al momento il punteggio è di 48-43 per i turchi nel finale di terzo quarto. 19:40 Partita fondamentale per entrambe le formazioni: vincendo (per la prima volta in queste Top 16, peraltro), Trento si rilancerebbe in chiave qualificazione, un discorso che invece Bologna vuole rendere più certo con il secondo successo consecutivo dopo quello al PalaDozza sul Darussafaka. 19:35 La notizia della serata riguarda Alessandro Gentile, che non sarà della partita, come riportato dagli account social dell’Aquila basket, per un problema alla coscia sinistra. 19:30 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale per la terza giornata delle Top 16 di ... oasport

