I 12 consiglieri M5S che votano contro la discarica di Monte Carnevale e Virginia Raggi

L'Assemblea Capitolina, consiglio a maggioranza a 5 stelle, ha approvato le mozioni proposte da Pd e FdI contro la discarica di Monte Carnevale, nella Valle Galeria. La mozioni di Fdi è stata votata anche da 12 consiglieri M5S che di fatto hanno sconfessato la decisione della giunta arrivata il 31 dicembre 2019 nell'ambito dell'accordo sui rifiuti con la Regione Lazio. Il testo di Fratelli d'Italia e' stato approvato con 28 voti a favore, 2 astenuti e 3 contrari; quello del Pd con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 10 astenuti. Il voto favorevole dei due provvedimenti e' arrivato al termine di una giornata iniziata col presidio in piazza del Campidoglio dei cittadini della Valle Galeria, che per decenni ha ospitato la maxi-discarica di malagrotta, che sono poi saliti in aula Giulio Cesare per assistere ai lavori consiliari, accogliendo con applausi ed ...

