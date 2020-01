Una Vita, anticipazioni: Samuel è ‘preoccupato’ per la vicinanza tra Telmo e Lucia (Di domenica 19 gennaio 2020) Samuel Alday - Una Vita Il riavvicinamento tra Padre Telmo (Dani Tatay) e Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) desterà più di una preoccupazione in Samuel Alday (Juan Gareda) nelle puntate di Una Vita in onda da questo pomeriggio: disposto a tutto per ottenere il patrimonio dei Marchesi di Valmez, che la Alvarado erediterà al compimento del suo 23esimo compleanno, l’Alday studierà una controffensiva per mettere definitivamente fuori gioco il sacerdote. Ecco le anticipazioni da domenica 19 a venerdì 24 gennaio 2020. Una Vita: anticipazioni domenica 19 gennaio 2020 Proprio quando Servante sta per comprare i biglietti per Cuba, apprende che sull’isola si e’ abbattuto un uragano. Samuel chiede a Lucia di sposarlo. Lucía annuncia a Samuel di voler rimandare il fidanzamento per potersi chiarire le idee; il giovane si finge comprensivo, ma intuendo che la titubanza della ragazza ... davidemaggio

