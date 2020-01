Sondaggio Ipsos, gli italiani sempre più convinti ambientalisti: per l’82% favorisce la crescita economica (Di sabato 18 gennaio 2020) sempre più italiani ritengono la protezione dell’ambiente una preoccupazione. Un incremento del 16% rispetto a 5 e 10 anni fa. È quanto emerge dal Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Ma a chi attribuire le responsabilità per un miglioramento della situazione ambientale? Un po’ a tutti. I dati evidenziano come il 50% degli intervistati ritiene che una maggiore protezione dell’ambiente dipenda dai comportamenti individuali. Il 30%, invece, crede che la protezione dell’ambiente vada ricondotta a una responsabilità industriale, mentre per il 13% riguarda il ruolo delle istituzioni pubbliche. E sulla responsabilità individuale sono sempre più gli italiani pronti ad adottare comportamenti virtuosi. Il 67% dichiara di effettuare sempre la raccolta differenziata. Una forte attenzione è posta anche sullo spreco di cibo: il 78% si ritiene ... Leggi la notizia su open.online

