LIVE Sport, DIRETTA 18 gennaio: Settebello ai quarti degli Europei, Italia dominante negli sport invernali (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 SALTO CON GLI SCI – Dawid Kubacki a vinto la gara di Titisee valida per la Coppa del Mondo precedendo Kraft e Kobayashi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.50 CICLISMO – Marianne Vos è stata operata e dimessa dall’ospedale, l’olandese si è dichiarata pronta per inseguire i suoi obiettivi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.30 F1 – L’Arabia Saudita sarebbe disposto a ospitare un Gran Premio, si parla di una gara nel 2023 sul nuovo circuito di Qiddiya. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.00 RUGBY – Le Zebre vengono raggiunte da Bristol a tempo scaduto e salutano la Challenge Cup con un pareggio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.50 BOB – Dominio totale di Francesco Friedrich nella Coppa del Mondo a Igls. L’azzurro Patrick Baumgartner chiude al 18° posto. CLICCA QUI PER LA ... Leggi la notizia su oasport

