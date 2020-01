Incidente mortale alla Favorita di Palermo, muore Antonino Vassallo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un altro Incidente mortale si è verificato questa notte a Palermo e a morire è un altro giovane, Antonino Vassallo, 32 anni. Lo schianto è avvenuto alle due di questa notte in Viale Diana all’uscita del parco della Favorita, nei pressi di Mondello. Un’auto con a bordo due ragazzi si è schiantata contro un albero. La vittima dell’Incidente mortale alla Favorita si chiama Antonino Vassallo, 32 anni, che sedeva al posto del passeggero. Il 32enne è morto sul colpo. La ragazza che guidava l’auto, Simona Miccichè, 28 anni, è stata ricoverata all’ospedale di Villa Sofia ed è in prognosi riservata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere dell’auto. Sul l’Incidente indaga ora la Polizia municipale di Palermo. Quello di questa notte è l’ennesima tragedia del 2020 che si è aperto già con numerosi incidenti ... Leggi la notizia su direttasicilia

