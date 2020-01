Stefano Bettarini si confessa, dai tradimenti all’aggressione al figlio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stefano Bettarini si confessa a Rivelo e svela a Lorella Boccia i segreti della sua vita privata, dai tradimenti a Simona Ventura, sino all’aggressione del figlio Niccolò. Qualche anno fa fecero molto scalpore le rivelazioni dell’ex calciatore che nella casa del Grande Fratello Vip raccontò i suoi numerosi flirt con donne famose. Bettarini è tornato sulla questione durante l’intervista rilasciata a Lorella Boccia. “Le mie dichiarazioni sui tradimenti reciproci durante il matrimonio con Simona Ventura? – ha detto -. Lì hanno voluto cavalcare l’onda dicendo che i tradimenti erano stati durante il matrimonio, ma in realtà, quando feci i nomi, erano tutte storie avvenute dopo la separazione”. L’ex marito di Super Simo ha poi rivelato di aver sofferto molto a causa della separazione. “Al GF dissi che non riuscivo a superare la separazione, il divorzio ... Leggi la notizia su dilei

gossipblogit : Stefano Bettarini contro un ex fidanzato di Simona Ventura: 'Ci ha messi contro' - zazoomblog : Stefano Bettarini contro un ex fidanzato di Simona Ventura: Ci ha messi contro - #Stefano #Bettarini #contro… - novasocialnews : Stefano Bettarini: 'Quando mi hanno detto che mio figlio era in fin di vita' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -