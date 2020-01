Gli astronomi inseguono tra le stelle la traccia di uno dei mattoni della vita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “La vita è apparsa sulla Terra circa 4 miliardi di anni fa, ma non conosciamo ancora i processi che l’hanno resa possibile“, afferma Víctor Rivilla, autore principale di un nuovo studio pubblicato oggi dalla rivista Monthly Notices of the Royal astronomical Society. I nuovi risultati di ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array), di cui l’Osservatorio europeo australe (ESO) è partner, e dello strumento ROSINA a bordo di Rosetta mostrano che il monossido di fosforo è un elemento chiave nel rompicapo sull’origine della vita. Con la potenza di ALMA, che ha permesso uno sguardo dettagliato nella regione di formazione stellare AFGL 5142, gli astronomi sono stati in grado di individuare i luoghi in cui si formano molecole contenenti fosforo, come il monossido di fosforo. Nuove stelle e sistemi planetari sorgono in regioni, simili a nubi, formate da ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

ESO_Italy : Il #Fosforo è un elemento essenziale per la vita, ma la sua presenza sulla Terra primitiva è un mistero. Gli astron… - TheOppositioner : @esseasterisco @zenithware @disinformatico Proprio questo mi chiedevo.. quando avverrà sarà improvviso? O gli astro… - Asgard_Hydra : Gli astronomi hanno osservato il primo 'glitch' di una pulsar -