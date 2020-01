Beautiful, anticipazioni 20 – 25 gennaio: Liam culla Beth ma non sa che è la figlia che crede morta (Di martedì 14 gennaio 2020) Le anticipazioni della soap 'Beautiful', relative agli episodi in onda da lunedì 20 gennaio a sabato 25 gennaio, svelano che Steffy chiederà a Liam di recarsi a casa sua per vedere la piccola che intende adottare. Quando il giovane prenderà in braccio la bambina proverà profondo amore per lei. Non sa che si tratta di Beth, la figlia che crede morta. L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5. Leggi la notizia su fanpage

