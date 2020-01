Adriana Volpe fa sbottare Barbara Alberti: “Ca**o porca putt**a” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da quando venerdì sera è entrata nella casa del GF Vip, Barbara Alberti è rimasta calma ed ha solo dispensato consigli e abbracci agli altri inquilini. Ieri sera però Adriana Volpe è riuscita a farla sbroccare. I concorrenti si sono dati dei turni per lavare i piatti e ieri toccava alla Alberti, che non ha fiatato e si è messa a pulire le stoviglie. Adriana si è avvicinata più volte alla scrittrice per chiederle di prendere il suo posto. Dopo qualche minuto Barbara ha perso la pazienza ed è sbottata: “Vengo subito, subito, dammi 5 minuti. Non mi dire che ho ragione come i metti.Senti Adriana per favore, te lo chiedo con tutto il cuore. Mi fai finire? Ho fatto un’architettura, che adesso se la lascio mi inca**o! Ti prego. Ho finito ho solo 5 minuti porca putt**a. Ca**o, ca**o lasciami lavare i piatti”. La Alberti ha poi riunito gli altri ragazzi al tavolo ed ha spiegato ... Leggi la notizia su bitchyf

