Johnny Depp, a C’è posta per te senza Olga Fernando, regala borse di studio a due ragazzi orfani (Di sabato 11 gennaio 2020) Johnny Depp ha inaugurato la stagione 2020 di C’è posta per te, il popolare people show di Canale5. Ospite di Maria De Filippi, il divo del cinema hollywoodiano ha regalato una borsa di studio e un corso professionale a Emanuele e Rosalba, due ragazzi orfani il cui padre è morto in un incidente sul lavoro a gennaio 2019. Leggi la notizia su tv.fanpage

