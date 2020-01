Taglio dei parlamentari, la Lega ‘salva’ il referendum: superate le 64 firme (Di venerdì 10 gennaio 2020) Raggiunto e superato il limite minino di 64 firme per chiedere il referendum sul Taglio dei parlamentari. Tra i firmatari ci sono anche senatori della Lega. Taglio dei parlamentari, raccolte le sessantaquattro firme necessarie per richiedere il referendum. Dopo lo slittamento per il passo indietro dei forzisti vicini alla Carfagna, i promotori della raccolta firme hanno blindato il verbale grazie anche ad alcuni senatori della Lega. Taglio dei parlamentari, raggiunto il numero di firme necessario: ci sono anche senatori leghisti tra i firmatari Stando alle prime indiscrezioni raccolte, la soglia delle sessantaquattro firme sarebbe stata raggiunta e addirittura superata anche grazie a senatori leghisti. Ci sarebbero ex pentastellati, usciti dal Movimento nella crisi delle ultime settimane, ma anche da storici esponenti del Carroccio. C’è chi pensa che il supporto dei ... Leggi la notizia su newsmondo

