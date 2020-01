Brad Pitt confessa: “La mia vita privata è un disastro!” (Di sabato 11 gennaio 2020) L’attore americano di fama mondiale Brad Pitt torna a far parlare di sé e della sua vita privata e, schietto come sempre, non nasconde neppure gli aspetti meno rosei della sua situazione sentimentale. Brad Pitt, bersaglio dei paparazzi In compagnia del suo amico e partner-in-crime (così definito dallo stesso Pitt) Leonardo Di Caprio, ha partecipato al podcast WTF rispondendo alle domande di Marc Maron, noto cabarettista statunitense. I due attori hanno risposto alle domande poste dal presentatore e hanno parlato di come è cambiata la loro vita nel momento in cui hanno capito di essere diventate delle star internazionali. Mentre Di Caprio afferma di riuscire ad evitare, senza troppe difficoltà, i paparazzi e di sentirsi una persona abbastanza libera di condurre una vita normale, Brad Pitt confessa, con ironia, di essere arrabbiato con l’amico: “Sono un po’ arrabbiato con te ... Leggi la notizia su thesocialpost

