Salvo Veneziano età, altezza, peso, vita privata: tutto sul concorrente ‘vecchio’ e nuovo del GF Vip 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si è fatto già notare per spontaneità e simpatia ed è impossibile non ricordare Salvo Veneziano, lui che tra i concorrenti del Grande Fratello è stato uno dei primissimi a varcare la porta rossa. Pizzaiolo siciliano, è stato proprio il GF alla sua edizione di esordio a regalare a Salvo la notorietà, permettendogli di giungere ad un passo dalla vittoria, ‘scalzato’ dalla vincitrice Cristina Plevani. Classe 1975, Salvo è nato a Siracusa il 4 aprile e sin da giovanissimo ha iniziato a muovere i primi passi in ambienti culinari, rimboccandosi le maniche come pizzaiolo. Una passione quella per il proprio lavoro che ha riportato Veneziano sulla retta via all’uscita dal reality, quando fama e notorietà erano alle stelle. Salvo Veneziano, la vita dopo il successo del reality Oggi 44enne, Salvo – che racchiude tutta la sua energia in circa 63 chili di peso distribuiti in 174 centimetri di ... Leggi la notizia su urbanpost

GrandeFratello : Congelati... ma tenuti benissimo... garantiamo noi! ?? A 20 anni dalla loro avventura nella Casa di #GFVIP stanno pe… - GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… - mruotolo88 : Sento che in un mondo parallelo in questo momento Salvo Veneziano sta scrivendo un comunicato sulla posizione itali… -