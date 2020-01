Chiama la polizia perché il figlio ha ucciso il proprio chihuahua a bastonate: è il secondo caso in pochi giorni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Due casi diversi, in due diverse parti d’Italia, che hanno in comune l’efferatezza con cui è stata tolta la vita a due piccoli animali totalmente innocui. Rosati: individui sociopatici e pericolosi che devono essere puniti adeguatamente e rieducati al rispetto della vita. Le cronache dei giorni scorsi hanno riportato la notizia di due chihuahua uccisi in modo terribile: uno in provincia di Bergamo e uno a Cagliari. Quello della provincia di Bergamo era solo in casa quando sono entrati dei ladri che, evidentemente disturbati dal suo abbaiare, lo hanno affogato nel wc dove poi lo hanno ritrovato i padroni di casa al loro ritorno. A Cagliari, invece, una donna ha Chiamato la polizia perché suo figlio 21enne – già noto alle forze dell’ordine – aveva ucciso il loro cagnolino a bastonate sulla testa perché abbaiava troppo e poi era uscito di casa. “Per entrambi i casi ovviamente ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

