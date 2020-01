Padre di famiglia si impicca: “Non sopravvivo alla morte di mio figlio” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tragedia a Roma dove un uomo, un Padre di famiglia di 53 anni, si è impiccato lasciando una lettera di addio per spiegare il proprio suicidio. alla base del terribile gesto ci sarebbero il dolore per la morte del figlio 18enne scomparso in un incidente stradale qualche mese prima. “Non posso sopravvivere alla morte di mio figlio” ha scritto prima di impiccarsi nel giorno dell’Epifania. Padre di famiglia si impicca Nel giorno dell’Epifania un 53enne romano ha deciso di impiccarsi della sua abitazione nella Capitale. Il corpo è stato ritrovato nella terrazza condominiale, legato ad una corda. Da subito è apparsa evidente la volontarietà del gesto, poi confermata dal messaggio di addio lasciato dall’uomo poco prima. Sul posto è accorsa un’ambulanza, ma il medico di turno non ha potuto fare altro che constatare il decesso: per la vittima, infatti, non ... Leggi la notizia su notizie

