LIVE Italia-Usa, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Fritz 5-6, l’azzurro serve restare nel set. A seguire Fognini-Isner (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Torna a vincere un punto Travaglia dopo cinque di fila persi. 5-6 Fritz, game facilissimo per l’americano. 40-0 Spinge con servizio e dritto Fritz. 30-0 Ancora con la prima Fritz. 15-0 Servizio e dritto di Fritz. 5-5 Break Fritz, che riesce a vincere sulla diagonale del dritto. Chiamata disturbata che ferma Fritz, si rigioca il punto (che Travaglia stava vincendo). 30-40 Palla break Fritz, e stavolta è la prima a essere pesante per Travaglia. 15-40 Due palle break Fritz, buona seconda di Travaglia. 0-40 Tre palle break Fritz, che aggredisce fin dalla risposta e approfitta di una discesa a rete di Travaglia complicata dalla palla bassa. 0-30 In rete il rovescio di Travaglia. 0-15 Scappa via il dritto in avanzamento di Travaglia. 5-4 Travaglia, si salva in qualche modo Fritz, ma l’azzurro servirà per il set al cambio di ... Leggi la notizia su oasport

