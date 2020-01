Il Liverpool lascia New Balance: ufficiale l’accordo con Nike (Di martedì 7 gennaio 2020) Ora è ufficiale: il Liverpool lascia New Balance, dal 2020 sarà in vigore l’accordo con Nike. “Il Liverpool Football Club è lieto di annunciare Nike, la principale azienda mondiale di calzature e abbigliamento, come fornitore ufficiale delle maglie dalla stagione 2020-21”, si legge nel comunicato del club inglese “La partnership pluriennale, che inizia il 1 … L'articolo Il Liverpool lascia New Balance: ufficiale l’accordo con Nike Leggi la notizia su calcioefinanza

