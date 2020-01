Si accascia a terra per un arresto cardiaco, ma un calciatore avversario lo salva [FOTO E DETTAGLI] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Anche storie belle, a volte, per fortuna. Come quella che stiamo per raccontarvi e che arriva dal Molise. Durante la partita tra Turris Santa Croce e Guardialfiera, il dirigente della squadra ospite Silvio Luciani si accascia improvvisamente a bordo campo per un arresto cardiaco. Tanta paura ma anche chi, come il calciatore del Turris Stefano Caiola, riesce a mantenere il sangue freddo e a non farsi prendere dal panico, praticando un messaggio cardiaco che risulta fondamentale. Dopo la quinta scarica di defibrillatore, infatti, l’uomo riprende conoscenza. Attualmente ricoverato, le sue condizioni sono in miglioramento. Su Facebook, Stefano Caiola ha scritto: “salvare una vita è la vittoria più grande che ci sia”, ricevendo la risposta della figlia di Luciani: “io te ne sarò grata a vita. Il mio papà è vivo grazie a te!”. L'articolo Si accascia ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

