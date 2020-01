Sorpresa! Grand Theft Auto V è stato il gioco più venduto dell'attuale generazione (Di domenica 5 gennaio 2020) Per la sorpresa di letteralmente nessuno, oggi siamo venuti a conoscenza, grazie all'analista Daniel Ahmad, che il videogioco più venduto durante l'attuale generazione di console è stato (rullo di tamburi) Grand Theft Auto V, il popolare sandbox di Rockstar Games.Siamo onesti, vi aspettavate qualcosa di diverso da un titolo che è risultato il prodotto d'intrattenimento più proficuo della storia, presenza fissa nelle Top 10 delle classiche di vendita da svariati anni e dotato di una componente online che tutt'ora riceve numerosi aggiornamenti?Sono ormai passati sette anni dalla sua uscita su PS3 e Xbox 360, ma GTA V continua a vendere e a far guadagnare Rockstar, confermando non solo il suo successo, ma anche delineando un quadro molto importante per il futuro dell'industria. Come sostiene Ahmad, GTA V ha vinto su tutto grazie ai continui aggiornamenti e all'offerta di vendita come Game ... Leggi la notizia su eurogamer

