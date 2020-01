Tragedia in volo, si sente male e muore sull’aereo mentre rientra dalle vacanze di Capodanno (Di sabato 4 gennaio 2020) La Tragedia si è consumata in volo durante il tragitto che avrebbe dovuto riportare la vittima da Alicante, in Spagna, a Newcastle, in Inghilterra. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale di bordo e ogni azione possibile da parte del comandante del velivolo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Quella che doveva essere una vacanza felice per staccare la spina nel periodo natalizio si è conclusa in Tragedia per la famiglia di un uomo di 63 anni, deceduto a causa di un improvviso malore proprio mentre rientrava a casa dalla vacanza di Capodanno. La Tragedia si è consumata in volo durante il tragitto che avrebbe dovuto riportarlo da Alicante, in Spagna, a Newcastle, in Inghilterra. L’uomo si è sentito male nel bel mezzo del viaggio e nonostante i tentativi di aiuto da parte del personale di bordo e ogni azione possibile da parte del comandante del velivolo, per l’uomo ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

