Concerto dell’Epifania a Capua | la Corale Euterpe alla Chiesa della SS Carità

Capua (Ce) – A Capua, nella Chiesa della SS. Carità in Via Seggio dei Cavalieri il 6 gennaio alle ore 18:30 vi sarà il Concerto dell'Epifania eseguito dalla Corale Euterpe con la partecipazione del pianista Antonio Zona e dei mandolinisti Franco Natale e Sergio Prozzo; soprano solista Francesca Paola Zaza d'Aulisio. Il gruppo strumentale ha all'attivo numerosi concerti sul territorio, realizzati in occasioni quali il Natale a Capua con "Liete armonie", "Un amore al Museo" presso il Museo Campano di Capua, Concerto presso la Facoltà di Arte e Teologia di Napoli, evento "Sport & arte a San Leucio", Concerto di Natale all'UNITRE di Santa Maria Capua Vetere e "Concerto di Natale" alla Tenda di ...

