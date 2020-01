Da Forza Italia ai meloniani. Ecco dove sono i veri “ribelli”. A destra una marea gli onorevoli in dissenso con i partiti. Ma intanto si accusano i 5S di aver tradito gli elettori (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tu chiamale se vuoi “contraddizioni”. Basta scorrere le tante e tante dichiarazioni di ieri arrivate dal fronte del centrodestra e relative all’espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento cinque stelle, per restare quantomeno allibiti. Il motivo è presto detto: l’accusa più ricorrente lanciata contro i pentastellati è quella di incoerenza. Peccato, però, che quegli stessi partiti – dati alla mano – non possano dar lezioni sul punto. Qualche esempio per capirci. Maria Stella Gelmini: “Il senatore (Paragone, ndr) paga per la sua coerenza. Il Movimento è ormai una polveriera pronta a esplodere”. Giorgia Meloni: “Il M5S ha preso i voti degli Italiani come Forza anti sistema in Italia e in Europa, e poi con quei voti si è schierato a difesa del sistema in Italia e in Europa. Normale che chi ha un briciolo di dignità si senta a disagio”. Vittorio Sgarbi: “L’espulsione dai 5 ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

