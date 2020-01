Sorry We Missed You, Ken Loach: “Una diseguaglianza così non si può sopportare” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Abbiamo incontrato Ken Loach, il maestro del cinema politico inglese, in occasione della presentazione di Sorry We Missed You, il suo nuovo film che parla delle alienanti forme di lavoro di oggi. "Non lavori per noi, ma lavori con noi. Non vieni assunto, ma vieni integrato". Inizia così, con la spiegazione della nuova forma di lavoro che Ricky sta per intraprendere, Sorry We Missed You, il nuovo film del maestro inglese Ken Loach, da sempre autore di un cinema impegnato, "sociale", spesso dalla parte degli ultimi e da quella dei lavoratori. In Sorry We Missed You Ricky (Kris Hitchen) inizia a fare un lavoro da autotrasportatore. In teoria lavora in proprio, con un mezzo di sua proprietà (comprato vendendo l'auto della moglie), ed è solo affiliato all'azienda di spedizioni. In teoria è ... Leggi la notizia su movieplayer

Sorry we missed you - clip in esclusiva del nuovo film di Ken Loach : Ken Loach, da sempre espressione di un cinema impegnato e attento all'attualità, torna dietro la macchina da presa con Sorry we missed you, ecco in esclusiva una clip del film. Sorry we missed you, il film di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è l'ultimo lavoro del regista Ken Loach presentato con successo e in anteprima alla 72ª edizione del Festival di Cannes. La pellicola esce il 2 gennaio nei cinema italiani distribuita da Lucky ...

Silvia31165 : @KelleddaMurgia @openarms_it @RescueMed @SeaWatchItaly Vorrei anche che andaste tutti a vedere Sorry we missed you,… - ii_minis : Tuider per il sociale: Portrait de la jeune fille en feu e Sorry we missed you che la distribuzione in questa perif… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sorry We Missed You, Ken Loach: “Una diseguaglianza così non si può sopportare” -