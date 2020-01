Sessanta anni fa morì Coppi, la sua terra lo ricorda (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Celebrazioni domani a Castellania Coppi, Novi Ligure e Tortona, in provincia di Alessandria, per ricordare il 60esimo anniversario della morte di Fausto Coppi. Tre iniziative che proseguono e concludono quelle del 2019 per il Centenario della nascita. Alle 10:30 nel paese natale del Campionissimo sara' celebrata una messa nella chiesa vicino al Mausoleo che ospita le spoglie di Fausto e del fratello Serse; a seguire, consegna del premio 'Welcome Castellania 2020' al giornalista sportivo belga Philippe Maertens, al giornalista e scrittore francese Salvatore Lombardo e all'imprenditore e grande appassionato di ciclismo Valentino Sciotti.Al Museo dei Campionissimi di Novi, dalle 16, taglio del nastro per la mostra 'La Matta e l'Airone al Tour del '52' dedicata all'Alfa Romeo Matta AR 52, ammiraglia che accompagno' la Nazionale e l'Airone in quel trionfale Giro di Francia. Oltre al ... Leggi la notizia su ilfogliettone

